Alassio, in mattinata la prima seduta del consiglio comunale dei ragazzi

Alassio. “Abbiamo seguito tutta la fase elettorale, lo spoglio delle schede, l’insediamento, durante il primo lockdown e la presentazione in presenza nel Consiglio Comunale Alassino. Oggi finalmente entra nel vivo il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – la prima emozionata è forse proprio lei, Franca Giannotta, Assessore agli Affari Legali che ha fortemente voluto la costituzione di questa realtà con le scuole alassine e che è riuscita a concretizzarla in collaborazione con le scuole secondarie dell’Istituto Ollandini – Se è vero che l’emergenza sanitaria ha rallentato l’iter, è anche vero che i ragazzi stamattina hanno dato prova di avere idee chiare in merito alla scuola e alla città che vorrebbero. Mi ha molto sorpreso il livello del dibattito e come sono stati compresi ruoli e prospettive”.

