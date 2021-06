Covid, Balleari (FdI): “La minoranza si oppone alla mia proposta di togliere le mascherine all’aperto”

Liguria. “Stiamo andando verso una ripresa della vita normale, anche il governo Draghi di cui la sinistra è azionista di maggioranza lo sta facendo, con questo ordine del giorno proponevo solo di non obbligare ad indossare la mascherina all’aperto quando si è in condizioni di non assembramento non capisco perché in blocco ci sia stata la defezione della sinistra. E anche senza discussione e motivazione”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria Stefano Balleari.

