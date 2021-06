Decreto sostegni bis, scuola e precari ancora in piazza per chiedere modifiche

Genova. Manifestazione regionale mercoledì 9 giugno dalle ore 15 alle ore 18 in largo Lanfranco a Genova per il personale della scuola. Mentre il 20 maggio 2021 veniva firmato il “Patto per la Scuola al centro del Paese” con le organizzazioni sindacali confederali, il Governo predisponeva un decreto legge che interviene sulle medesime materie senza alcun confronto. Per protestare contro questa decisione, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals, Anief hanno organizzato in tutta Italia presidi di protesta.

