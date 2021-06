Diano Marina, Francesco Parrella incassa l’appoggio di Rifondazione comunista

Diano Marina. «La formazione di una lista civica che proponga per Diano Marina una visione strategica e non solo una gestione del quotidiano, pur ovviamente necessaria, stimola interesse in un partito come Rifondazione che ha nel suo Dna la proposizione e la costruzione di un futuro migliore per l’ intera cittadinanza», lo scrive in una nota inviata alle redazioni la segreteria cittadina di Rifondazione comunista.

