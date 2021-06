Giornata dell’ambiente, Candia: “La Regione ha speso 40 mila euro e creato rifiuti”

Liguria. “Quarantamila euro per distribuire cartocci di cartone e plastica: è questa la cifra spesa dalla Regione Liguria per l’iniziativa ‘Acqua in cartone nelle piazze’, con cui il 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente, ha distribuito acqua in contenitori usa e getta nelle piazze liguri. Una campagna che mostra l’ambientalismo di facciata di chi ci governa, visto che queste risorse potevano essere impiegate per acquisti davvero sostenibili”. Lo dichiara il consigliere regionale Selena Candia (Lista Sansa).

