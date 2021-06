Ventimiglia. Martedì 8 giugno saranno avviati i lavori di demolizione e messa in sicurezza dell’edificio detto “Museo vecchio” della zona archeologica dei Balzi Rossi. La costruzione, realizzata nel 1898 per volontà di Sir Thomas Hanbury, è stata modificata nei primi decenni del Novecento con l’aggiunta di un piano, realizzato per aumentare la superficie espositiva del museo.

