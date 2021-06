La gaffe social della Lista Crivello: “Assembramenti a De Ferrari”. Ma la foto è di Capodanno 2020

Genova. “Piazza De Ferrari ieri sera! Una delle tante immagini”, esclamava il testo di una foto postata questa mattina dal profilo Facebook della Lista Crivello in Comune, gruppo civico a sostegno dell’ex candidato sindaco contro Marco Bucci. Didascalia che proseguiva con una denuncia ironica: “Complimenti agli organizzatori e ai molti partecipanti! Tutti hanno compreso quanto fosse importante essere presenti in massa! Per ricordare le vittime e per evitare assembramenti!”.

... » Leggi tutto