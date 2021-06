Lavoro, Toti: «Oltre 16mila le assunzioni programmate dalle aziende liguri a giugno»

Genova. «Sono 16.600 le nuove assunzioni programmate dalle aziende liguri dell’industria e dei servizi per il mese di giugno. Più di 6.000 rispetto a maggio e più di 5mila rispetto allo stesso mese del 2020, oltre a essere addirittura meglio del giugno 2019 in era pre-covid con una previsione di 4.090 ingressi in più. Si tratta di segnali molto positivi che ci dicono quanto la Liguria sia pronta a ripartire e quanto le imprese abbiano voglia di scommettere sul proprio futuro e su quello del nostro territorio». Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla base dei dati del sistema Excelsior di Unioncamere- ANPAL che hanno fornito i risultati del monitoraggio dei fabbisogni occupazionali del mese di giugno 2021.

«Le nuove entrate previste riguardano – spiega Toti – per il 77% il settore dei servizi, in particolare i servizi alle imprese (4.040) e i servizi turistici (3.000). Per quanto riguarda il profilo professionale il 16% delle nuove entrate è destinato ai dirigenti, specialisti e tecnici, il 44% a impiegati e professioni comuni, il 26% a operai specializzati e il 14% a professioni non qualificate». «Da quanto evidenziato dal monitoraggio – aggiunge il presidente di Regione Liguria – le qualifiche maggiormente richieste riguardano soprattutto farmacisti, biologi, tecnici in campo informatico, specialisti in scienze informatiche e operai specializzati nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche. Tra le professioni ricercate anche cuochi, camerieri e tutte le professioni dei servizi turistici, accanto anche ad operai specializzati nell’edilizia».

