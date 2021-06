Lirica for dummies: l’Elisir d’amore al Carlo Felice dal 10 giugno

Genova. “Una furtiva lagrima” è l’aria più famosa dell’opera e una furtiva lacrima potrebbe sfuggire agli spettatori se il tenore che vestirà i panni di Nemorino saprà toccare le corde giuste durante l’esecuzione nel secondo atto. Tuttavia l’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti non è una tragedia, piuttosto un melodramma giocoso che affonda le radici in dinamiche tipiche della natura umana: l’amore apparentemente non corrisposto e i facili raggiri sfruttando i punti deboli delle persone, solo per citare ciò che salta subito agli occhi assistendo all’opera.

