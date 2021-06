Mister Lupo prima del derby con la Sanremese, «Partita più importante dell’anno»

Imperia. Alla vigilia di Sanremese-Imperia ha parlato Mister Alessandro Lupo: «Sicuramente è stato un mese e mezzo negativo e me ne assumo le responsabilità perchè, a capo io, non sono riuscito a motivare i ragazzi. Per trequarti di stagione, avevano fatto un campionato eccellente poi nelle ultime partite abbiamo fatto troppi risultati negativi. Così la gara di domani può consacrarci, dato che la salvezza è arrivata da tempo, e può diventare il punto esclamativo».

