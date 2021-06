Pro Recco, Aicardi in esclusiva a Genova24: “È la Champions più bella della mia carriera, un riconoscimento importante dopo un’annata difficile”

Belgrado. Il cielo è sempre più… bianco-celeste! Si potrebbe riassumere in questa maniera la splendida affermazione del settebello capitanato da Ivovic, formazione che ha regalato alla Liguria e all’Italia in generale il ritorno di un titolo che mancava dal 2015. È stata infatti vittoria della Champions League per i ragazzi di Hernández, fino a poche ore fa allenatore di un gruppo che, dopo aver perso il campionato, ha avuto il merito di reagire, portando una società nostrana sul tetto d’Europa.

... » Leggi tutto