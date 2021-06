Sanremo. Questa mattina si è svolta la rifinitura in vista della gara in programma domani alle 16 allo stadio Comunale contro l’Imperia. Il match, valido per la quattordicesima di ritorno, sarà aperto al pubblico con ingressi limitati solo in Gradinata, visto il permanere dell’inagibilità del settore Tribuna.

... » Leggi tutto