Bordighera. E’ di quattro feriti, tre uomini e una donna, il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 7 a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’auto guidata da un uomo anziano stava percorrendo via Gallina in discesa quando, per ragioni ancora da chiarire, è finita nella sottostante via San Sebastiano dopo aver urtato il guard-rail.

