CIVM: Roberto Malvasio scopre il “Trofeo Vallecamonica”

Ronco Scrivia. Il 50° Trofeo Vallecamonica – la cronoscalata Malegno-Ossimo-Borno valida quale terzo atto del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) oltre che per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) in programma sabato e domenica prossimi – vedrà al via anche Roberto Malvasio. Il pilota di Ronco Scrivia affronterà l’impegno con la Seat Leon in configurazione TCR, vettura di 2 litri di cilindrata ed oltre 350 cv di potenza, che gli sarà messa a disposizione dalla DP Racing de L’Aquila.

... » Leggi tutto