“Più potere alla legge, meno potere ai magistrati”: +Europa in Liguria si mobilita per il referendum sulla giustizia

Liguria. “Sosteniamo il referendum per una giustizia giusta promosso dal Partito Radicale con la convergenza della Lega. Come ha ben detto Emma Bonino, una giustizia giusta, responsabile, valutabile e non politicizzata, è una battaglia che radicali, liberal-socialisti e laici, portano avanti da alcuni decenni, ma ben vengano altre aree politiche su tale priorità”. Lo afferma, in una nota, l’avvocato Mauro Gradi (Membro dell’Assemblea Nazionale di +Europa) congiuntamente ai gruppi Più Genova, Più La Spezia, Più Savona e Più Imperia Sanremo.

