Una penultima giornata decisiva per il Campionato Under 17 di Serie A e B, con diversi gironi che sanno già chi sarà la qualificata ai Quarti di finale. Nel gruppo 1 la spunta il Genoa, che vince in trasferta contro la Juventus di Pedone per 0-1 e si aggiudica il passaggio del turno senza dover aspettare i risultati della prossima settimana.

