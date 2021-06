Bordighera, la piazza della stazione ha cambiato volto. Quasi pronta per la riapertura

Bordighera. Una rotonda trasformata in seduta, circondata da aiuole con al centro una palma svettante. Sta prendendo forma la nuova piazza Eroi della Libertà a Bordighera, in cui i lavori di restyling, affidati alla Cogeca Srl di Albenga per poco meno di 250mila euro sono ormai quasi conclusi. Con il progetto dell’architetto Paola Cammi, la piazza antistante la stazione ferroviaria ha cambiato volto, trasformandosi in un accogliente biglietto di benvenuto in città.

