Genova. Non ce l’ha fatta Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni che domenica era stata ricoverata all’ospedale San Martino dove era stata sottoposta a due interventi per via di una trombosi cerebrale. La giovane, che non si era mai risvegliata dall’operazione, era arrivata al policlinico una decina di giorni dopo la somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca.

... » Leggi tutto