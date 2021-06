Nell’ antica Grecia uno dei massimi filosofi Parmenide introdusse le riflessioni alla logica con un fondamentale enunciato:” l’essere e il non essere non è” ma oggi esso ritorna in auge poiché la Sindaca Pro tempore di Savona ha fatto l’elenco dei suoi interventi a sostegno dell’ospedale San Paolo di Savona ,richiamando anche di “aver parlato”, secondo notizie di stampa, con il Presidente Toti della costituzione del centro ICTUS di Savona.

