Lotto Astrazenca sospeso in Liguria, Alisa precisa. Toti: «Il Cts ci dica se è sicuro»

Genova. Lotto di Astrazeneca sospeso in Liguria dopo i ricoveri al policlinico San Martino di due giovani e un decesso in Piemonte. Con riferimento alla nota stampa inviata questa mattina che comunicava la sospensione del lotto ABX1506 decisa da Alisa, l’azienda ospedaliera ligure precisa che il lotto è stato sospeso in data 8 giugno. Ricevuta la seconda segnalazione, relativa alla donna savonese di 34 anni ricoverata all’ospedale policlinico San Martino, che ha seguito quella della giovane di 18 anni già ricoverata nello stesso ospedale genovese, accertata l’appartenenza delle dosi somministrate allo stesso lotto, è stato sospeso in via precauzionale.

