Il consiglio di gestione SIAE ha deliberato agevolazioni per il pagamento degli abbonamenti stagionali di Musica d’Ambiente anno 2021. È stata, in particolare, riconosciuta la riduzione nella misura del 5% per tutte le tipologie di utilizzatori (ad eccezione della rivendita di generi alimentari) e differita, per tutti gli abbonamenti stagionali, la scadenza di pagamento al 31 luglio prossimo.

