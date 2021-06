Vaccinazioni in azienda, l’Rsu in Fincantieri: “Siano estese ai lavoratori dell’indotto”

Genova. “Dopo una lunga attesa, finalmente in questi giorni si avviano le vaccinazioni sui luoghi di lavoro. Attualmente possono accedere alla somministrazione volontaria di vaccini i lavoratori dipendenti di aziende sopra i 250 dipendenti. Bene, ma non ci si può fermare a questo. Attorno ad ogni grande azienda ruotano centinaia di lavoratori dell’indotto”. Così l’Rsu di Fincantieri ribadisce quanto diffuso in azienda attraverso un volantino.

... » Leggi tutto