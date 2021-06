Ventimiglia, grave incidente nella galleria dei Balzi Rossi. Traffico paralizzato

Ventimiglia. Grave incidente questa sera, intorno alle 19:30, all’interno della galleria dei Balzi Rossi, vicino al confine di Stato. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che due scooteristi si siano scontrati mentre uno dei due stava effettuando un sorpasso. Per soccorrere i feriti, due uomini, si è alzano in volo l’elicottero Grifo che effettuerà il trasporto al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

