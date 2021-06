Ventimiglia. Da novembre 2020 Caritas Intemelia, Diaconia Valdese supportata dal Danish Refugee Council (DRC) e WeWorld hanno aperto a Ventimiglia una casa (messa a disposizione dalla Diocesi) per famiglie e donne sole in transito, dando ospitalità in 7 mesi, grazie unicamente a donazioni e sovvenzioni private e risorse interne, a quasi 600 persone migranti in viaggio verso altri paesi europei.

