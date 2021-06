Nasce SportAbility, il progetto che promuove lo “sport di tutte le abilità”

Genova. E’ stato presentato oggi presso la Sala Trasparenza SportAbility, il progetto che l’Associazione Stelle nello Sport ha creato, con il supporto di Regione Liguria, per promuovere le attività che hanno come focus i valori dell’inclusione e dell’integrazione. Un progetto cross-mediale che ha l’obiettivo di sostenere le associazioni liguri che coinvolgono persone con disabilità fisica e/o intellettivo relazionale e promuovere tutte le abilità dello sport per una crescita inclusiva, relazionale e sana.

