Ventimiglia. Una bella notizia è arrivata ieri pomeriggio per la Pallamano Ventimiglia ed in particolare per Alessio D’Attis e Alessandro Benini. I due ragazzi, sono stati convocati per lo stage di Bormes les Mimosas che da lunedì prossimo, vedrà impegnata la nostra Nazionale, nella preparazione all’europeo senior che si disputerà tra circa un mese.

