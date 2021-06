Autista Rt aggredito, il sindacato «Azienda ed istituzioni intervengano»

Imperia. Scrive la USB (unione sindacale di base) della Riviera Trasporti «Si vuole per l’ennesima volta portare all’attenzione di tutti gli organi competenti il problema della sicurezza sui mezzi pubblici. Ieri sera l’ennesima e vile aggressione ad un’ autista in servizio notturno, aggressione che avrebbe potuto avere un esito ancora più grave se non ci fosse stato l’aiuto di una persona di passaggio. Fatti come questi succedono sempre più di frequente sui nostri mezzi e in questa provincia, ed il personale non ha nessuna possibilità di difendersi anche a causa di mancanze di protezione sui bus come avviene in molte grandi città».

