Imperia. Continua a rimanere a zero il livello dei contagi da coronavirus in provincia di Imperia. Stando ai dati di Alisa, diffusi in serata, nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso è stato registrato. Il livello degli ospedalizzati è ai minimi storici: 10 in tutto. Di seguito il dettaglio riferito anche alle altre Asl liguri.

