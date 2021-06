Da oggi tamponi rapidi gratuiti per tutti alla stazione Principe: ecco come funziona

Genova. Ha preso il via oggi il nuovo servizio di tamponi rapidi anti-Covid liberi e gratuiti offerto dalla Croce Rossa Italiana alla stazione ferroviaria di Genova Principe, valido anche per il rilascio del green pass. Il tendone è stato allestito sotto la nuova pensilina nel piazzale esterno – quello tra il fabbricato viaggiatori e l’ingresso di via Doria – e rimarrà attivo fino al 30 settembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00 senza alcun limite di accesso.

