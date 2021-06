Entella femminile, Livio Ghisi: “Orgoglioso della nostra crescita”

Chiavari. In un anno calcistico complicato, c’è stata anche una bella sorpresa. Stiamo parlando della prima squadra femminile, all’esordio assoluto nel campionato di Eccellenza, guidata da mister Livio Ghisi. “È stato un anno calcistico diverso a causa del Covid, duro e pesante, in particolare nella prima parte, quando gli allenamenti dovevano essere individuali e abbiamo dovuto cambiare completamente tipologia”, ha esordito proprio mister Ghisi. “Anche da un punto di vista psicologico non è stato facile per le ragazze, visto che il calcio era per loro uno dei pochi momenti di aggregazione: non dimentichiamoci che le nostre giocatrici sono tutte giovanissime e hanno dai 15/16 ai 22 anni”.

