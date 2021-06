Bordighera. “La fine del male“. Non poteva che chiamarsi così la mostra che dà il via agli eventi estivi organizzati dal Comune di Bordighera. E’ benaugurale il titolo scelto da Davide Puma per la mostra, a cura di Francesca Bogliolo, in cui protagonisti sono disegni realizzati nel periodo buio del lockdown imposto a causa dell’emergenza Covid-19.

