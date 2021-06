La marea arcobaleno invade De Ferrari: in 8mila al Liguria Pride (e arriva anche Bucci)

Genova. Una grande festa per sostenere i diritti civili e in particolare il ddl Zan, la legge più controversa del momento, ancora ferma in Parlamento per l’approvazione definitiva. Dopo un anno di sospensione a causa del coronavirus torna a Genova il Liguria Pride: niente corteo ma una manifestazione statica in piazza De Ferrari con musica e balli che ha visto la partecipazione di circa 10mila persone tra cui tantissimi giovani, ma anche famiglie con bambini. Tra le bandiere in prevalenza quelle arcobaleno ma anche quelle delle organizzazioni sindacali e politiche che hanno sostenuto l’iniziativa.

