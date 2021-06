Salute, al via a Genova il progetto “Occhio al diabete – Non perderti la vista”

Genova. Un programma di azioni e misure volte a sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze del diabete, prevenendo e contrastando all’interno del territorio comunale di alcune delle sue complicanze, in particolare quelle relative all’apparato oculare. La giunta, su proposta del vicesindaco e assessore alla salute Massimo Nicolò, ha approvato la delibera di adesione del Comune di Genova al protocollo d’intesa con Anci, Regione Liguria e Università di Genova per la realizzazione del progetto “Occhio al diabete – Non perderti la vista”.

