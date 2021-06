Savona porta i Giovedì di Luglio sul Priamar, furia minoranza: “Così si snatura l’evento, dobbiamo aiutare i commercianti”

Savona. “I giovedì di luglio nascono dalla collaborazione del comune con i commercianti. Per questo la loro anima e la stessa essenza di questa manifestazione è il centro cittadino. Nessun altro luogo“. Poche, trancianti parole da parte della consigliera comunale Elisa Di Padova per esprimere un concetto chiaro: alla minoranza il trasferimento dei Giovedì di Luglio (le cosiddette “notti bianche” che animano da anni il centro di Savona nel periodo estivo) sulla Fortezza del Priamar, proprio, non va giù.

