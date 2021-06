Siap: “Sarà estate difficile per la polizia stradale, turni h24 non tollerabili senza i numeri previsti dagli accordi”

Savona. Si preannuncia una estate difficile per la polizia stradale di Savona. Ne è convinto il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) dopo che una delegazione composta dal dirigente nazionale Roberto Traverso, dal segretario regionale Alessandro Dondero e dal segretario provinciale Giuseppe Stracuzzi è stata convocata insieme alle altre organizzazioni sindacali dalla dirigente del compartimento Polstrada Liguria, dottoressa Minucci, per discutere “sulle problematiche che affliggono da troppo tempo il personale della Polstrada savonese ed in particolar modo per ciò che riguarda i pattuglianti”.

