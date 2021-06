Amaie Energia, Comune di Taggia e Regione pronti a mettere 4,5 milioni sul park ex Millenium

Taggia. Sarà Amaie Energia e Servizi Srl a completare e gestire il complesso ex Millenium. E’ questa la strada intrapresa negli ultimi mesi dall’amministrazione Conio, appoggiata dal Comune di Sanremo (socio di maggioranza di Amaie Energia) e dalla Regione Liguria (socia per il tramite di Filse). Sul piatto ci sono 4,5 milioni di euro per acquisire da Banca Carige la proprietà dei parcheggi incompiuti e quindi far ripartire i lavori per portarli, dopo anni su anni di fermo, finalmente a conclusione.

