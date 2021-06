I risultati dei runner dianesi alla “6 ore” di Torino

Torino. Ieri parco Ruffini si è svolta la “6 ore”, nonché il campionato italiano “50 miglia IUTA”. Ottima prova dei ragazzi della neonata ASD “Golfodianese ultra runners” che nonostante il meteo proibitivo per correre, visti i 32 gradi centigradi, hanno conquistato un primo posto di categoria nonché trentanovesimo assoluto con Cristian Mallardo , che ha percorso più di 43 km e Luca Berardi che con 46 km all’attivo si è classificato ventinovesimo assoluto e secondo di categoria.

«Non era giornata da tempo, il caldo era davvero insopportabile e abbiamo cercato di gestire la gara per chiuderla al meglio» dichiara Cristian Mallardo presidente della ASD Golfo dianese ultrarunners, che da quando è nata è già andata 4 volte sul podio con i propri atleti, in gare di rilievo nazionale. Ottima anche la prova di Alessio Revello, dianese tesserato per la U.S. Marina Olio Carli che con 66km percorsi si è posizionato quarto assoluto.

