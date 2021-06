Movida, ignorata la nuova ordinanza anti-alcol di Bucci: 30 multe in una sola notte

Genova. Una trentina di sanzioni da 500 euro ciascuna: è il bilancio della prima notte di entrata in vigore della nuova ordinanza “anti-movida” firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci, quella che proibisce il consumo e la detenzione di bevande alcoliche in aree pubbliche o aperte al pubblico, ad eccezione dei dehors dei locali, in tutta l’area del centro storico dalla mezzanotte alle 7 del mattino fino al 1° settembre.

... » Leggi tutto