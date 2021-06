Genova. Ha approfittato dell’assenza dei militi per rubare da un’ambulanza ferma in piazza Matteotti un estintore e una borsa medica, forse per scagliarli o usarli contro qualcuno. Per questo un 23enne, completamente ubriaco dopo la serata di movida nei vicoli, è stato denunciato la scorsa notte dalla polizia per tentato furto.

