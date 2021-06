Oggi anteprima mondiale di “Luca”, il film Disney-Pixar ambientato in Liguria. Il regista: “Una lettera d’amore alla mia terra”

Liguria. Si intitola “Luca”, sarà visibile in esclusiva dal 18 giugno su Disney+ ed è il nuovo film di Disney-Pixar ambientato idealmente nelle Cinque Terre. Stasera il film verrà proiettato in anteprima mondiale a Genova in una serata benefica organizzata da MediCinema per raccogliere fondi in favore della cineterapia per i bambini, anche quelli del Gaslini.

