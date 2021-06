“Parliamo Europeo”, nuovo format on line su IVG e Genova24

Savona. Stimolati dai dati di ascolto delle prime due trasmissioni (con la presenza dell’ex capitano della Sampdoria, Alessandro Scanziani, con Matteo Solari, ex tecnico di Cairese ed Albenga ed Andrea Dagnino, ex tecnico Lavagnese), il format “Parliamo Europeo” accompagnerà la Nazionale di Roberto Mancini per tutte le partite di qualificazione (e ci si augura fino alla Finale), con trasmissioni giornaliere ad orario fisso (13.00), nel corso delle quali – con la partecipazione di qualificati colleghi di Genova 24 ed IVG – saranno ospiti altri personaggi di spicco, volti noti che hanno indossato le maglie di Genoa e Sampdoria, nonché opinionisti di indiscusse capacità tecniche e discorsive.

