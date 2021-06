Gavirate. Tanti motivi di soddisfazione per le società remiere della Liguria al termine del Supercampionato di Gavirate, in occasione dell’assegnazione dei titoli e delle medaglie tricolori di tutte le categorie: Ragazzi, Under 23 ed Esordienti (giovedì e venerdì), Assoluti (Senior e Pesi Leggeri), ParaRowing e Juniores nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno.

... » Leggi tutto