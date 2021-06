Sanremo. E’ di una ferita ed un’auto semidistrutta il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 0.30 in via Gabriele D’Annunzio. Secondo una prima ricostruzione, una giovane donna a bordo di una Fiat Panda, avrebbe sbandato all’altezza del civico 113 per poi urtare contro delle vetture parcheggiate e ribaltarsi in mezzo alla strada.

... » Leggi tutto