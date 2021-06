Sanremo, Gran Premio di salto a ostacoli. L’azzurro Boscarato in corsa per la vittoria

Sanremo. Tutto pronto al campo ippico del Solaro, dove è in corso il Concorso internazionale di salto ostacoli, per la gara più importante: il Gran Premio (25 mila euro in palio). Si comincia alle 14,30. Favoriti lo svizzero Paul Estermann, lo slovacco Bronislav Chudyba, l’azzurro Alberto Boscarato e il belga Ignace Philips. Poi, come spesso accade, può saltare fuori la sorpresa. In gara cavalieri e amazzoni di quattordici nazioni.

