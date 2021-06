Genova. “Il bilancio rischi-benefici resta positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione“. Questa la posizione dell’Ema, che in una nota stampa precisa la propria posizione sul vaccino AstraZeneca, al centro di un turbinio di posizioni prese in questi giorni da governi e governatori a seguito dei noti fatti di cronaca.

... » Leggi tutto