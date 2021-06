Genova Calcio, Leonardo Serinelli: “È stata una partita intensa, con questo caldo abbiamo fatto fatica”

Genova. Ieri allo stadio Italo Ferrando di Cornigliano è andata in scena l’avvincente semifinale di ritorno tra Genova Calcio e Ligorna, un match valido per approdare all’ultimo atto del campionato di Eccellenza 2020/2021. Un format come si sa rivoluzionato e la possibilità di errori ridotta al lumicino, un fattore questo che ha sicuramente esaltato le caratteristiche di alcuni dei singoli allenati da Beppe Maisano, tecnico dei biancorossi comunque dimostratosi piuttosto soddisfatto al termine della sfida.

