Genova. Il 14 giugno di ogni anno viene festeggiata, su iniziativa dell’Organizzazione mondiale della Sanità in tutto il mondo, la giornata del donatore di sangue allo scopo di sottolineare la necessità di sangue ed emoderivati sicuri, disponibili in quantità adeguata e per ringraziare chi dona e quindi contribuisce a salvare la vita di molti pazienti.

