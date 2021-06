Non avevano passato il test di respirabilità, 19 tonnellate di mascherine sequestrate in porto

Genova. Tre distinti carichi di mascherine chirurgiche, del peso complessivo netto di 19 tonnellate, spedite dalla Cina a un’azienda lombarda del settore medicale, non potranno essere importati e messi in commercio a causa della non conformità agli standard previsti per questa tipologia di dispositivi, accertata a seguito delle analisi effettuate dai laboratori di Roma e Genova dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

