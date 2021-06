Sanremo, specializzazione in podologia pediatrica per la dottoressa Marika Manera

Sanremo. La dottoressa Marika Manera, dopo aver conseguito la laurea in Podologia presso l’Università di Pisa e la laurea in Quadriennale in Podologia e Podoiatria presso l’Università Fub di Manresa-Barcellona, negli scorsi giorni ha discusso la tesi “Patologie osteoarticolari a carico dell’arto inferiore nei bambini con Sindrome di Down”, ottenendo la specializzazione in Podologia Pediatrica presso l’Università UB di Barcellona.

