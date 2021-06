Sussidi, partenza in ritardo, incertezza: il mondo del turismo in affanno alla ricerca di personale

Savona. Quest’anno gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive e alberghiere non riescono a trovare il personale di cui avrebbero bisogno per far ripartire la stagione estiva. Il problema emerge soprattutto per quanto riguarda gli alberghi e i ristoranti dove le difficoltà principali sono la mancanza di receptionists e di camerieri. Sussidi, stagione breve, partenza posticipata, disaffezione dei giovani e incertezza tra le principali motivazioni individuate dai rappresentanti di categoria.

